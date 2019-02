Addio a Bobò, gesto e poesia per Delbono

E' morto venerdì 1 febbraio a 82 anni Vincenzo Cannavacciuolo, in arte Bobò, l'attore più intimamente legato al teatro di Pippo Delbono, protagonista di oltre una decina di spettacoli,da Barboni del 1997 a Guerra fino al più recente la Gioia del 2018. Nato nel 1936 a Villa di Briano, in provincia di Caserta, Bobò, sordomuto, microcefalo e analfabeta, era entrato a 16 anni nel manicomio di Aversa, dove è rimasto per decenni sino a quando vi ha incontrato Pippo Delbono che vi si era recato per organizzarvi un laboratorio teatrale. Nasce allora un sodalizio solido e profondo ''che va al di là del linguaggio e di quella strana finzione che siamo soliti chiamare ragione. Bobò e Pippo. Pippo e Bobò'', come recita il comunicato che porta il triste annuncio della Fondazione Emilia e Romagna Teatro. Entrato in compagnia, dal 1995 Bobò non ha mai smesso di accompagnare Pippo (che lo ha sempre tenuto per mano) e la sua famiglia teatrale nelle giocose e amarissime scorribande tra vita e teatro.