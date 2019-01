Bach is in the Air con Rea e Bahrami

Sarà il Teatro Sistina a ospitare lunedì 28 gennaio (20.30) la serata-evento "Bach is in the Air" organizzata dal Rotary Club Roma Sud, che vedrà insieme sul palco Danilo Rea e il celebre musicista iraniano Ramin Bahrami per un grande concerto a quattro mani dedicato alla solidarietà sociale e all'integrazione, introdotto da un intervento della scrittrice Simonetta Agnello Hornby. Due pianoforti e una voce (Simonetta Agnello Hornby ha da poco pubblicato "Nessuno può volare" in cui insieme al figlio George, colpito dalla Sla, affronta il tema della disabilità) per uno spettacolo finalizzato a raccogliere fondi principalmente per i progetti Happy Camp e (nell'ambito del più ampio progetto Sinergie per la pace) Rondine - Cittadella della Pace. Due esempi di integrazione, tra disabili e normo dotati e tra i popoli, fortemente sostenuti dal presidente del Rotary Club Roma Sud Gianni Vivona all'interno del programma rotariano 2018/19.

"Con Sinergie per la pace e Happy Camp vogliamo fornire un contributo culturale alla società di oggi attraverso due esempi reali di integrazione," ha detto Gianni Vivona. "Il Rotary deve tornare a ricoprire un ruolo di interprete del presente e incidervi con messaggi forti e dall'ottica lungimirante trasmessi con garbo e intelligenza. Bisogna tornare a tirarsi su le maniche e fornire ispirazione con l'esempio".