Flashdance, 35 anni dopo danza ancora

"Alex ed io abbiamo molte affinità. Il percorso che vedete in scena in due ore, io l'ho vissuto in 10 anni". A raccontarlo è Valeria Belleudi, nel 2004 allieva di Amici, poi per tanti anni ballerina ensemble in teatro, fino a oggi, protagonista assoluta di Flashdance, il musical tratto dal film di Adrian Lyne che nell'83 lanciò Jennifer Beals nei panni dell'operaia-ballerina Alex.

Dopo il successo a Milano, i sold out a Firenze e il premio Miglior musical dell'anno al Festival Fatti di Musica 2018, lo spettacolo arriva a Roma, dal 5 al 10/2 al Teatro Olimpico, diretto da Chiara Noschese e con un cast di 20 attori-ballerini.

Immancabili le hit che portarono al successo la pellicola, come What a feeling, Maniac, Gloria, Man Hunt e Rock 'n Roll. Ma anche scene cult come la coreografia con la doccia (e 4 litri d'acqua in scena) e l'audizione finale. "Il momento per me assolutamente più difficile - dice Belleudi - Sola sul palco per 4 minuti con tutto il pubblico in attesa: per me la commissione siete voi".