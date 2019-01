Morricone applaude Bonelli che interpreta Magnani e Ferri

Il maestro Ennio Morricone ha applaudito entusiasta lo spettacolo di Elena Bonelli con la regia di Stefano Reali alla prima il 5 gennaio al Teatro Golden di Roma dello spettacolo dedicato a due miti del cinema e della canzone Anna Magnani e Gabriella Ferri, Vite da Romano. Il Maestro, in un suo commovente intervento sul palco, ha espresso l'apprezzamento per l'artista, per come è riuscita ad interpretare in contemporanea due miti del cinema e della canzone e a far rivivere le due eccellenze della romanità. E' stato talmente commovente che alla fine il Maestro e la Bonelli hanno pianto insieme. La cosa davvero unica di questo spettacolo, in scena fino al 13 gennaio, è che unisce lacrime e risate, recitato e musica. Un secolo di storia dello spettacolo italiano raccontato attraverso gli aneddoti e le canzoni che hanno reso immortali Magnani e Ferri: da Dove sta Zazzà a Quanto Sei Bella Roma, da Reginella a O Surdato 'nnammurato. Sul palco il regista Stefano Reali al pianoforte e voce recitante, e regista dell'opera e tre straordinari nomi della musica: Dario Rosciglione al contrabbasso, Gianni Oddi al sax e clarinetto, Giandomenico Anellino alla chitarra.

Tra gli ospiti che hanno affollato la platea della prima illustri nomi dello spettacolo quali: Carla Vistarini, Renato Balestra che ha curato i costumi della piece, Mita Medici, il Manager Andrea Quattrini, Roberta Garcia, Cesare Rascel, Imma Piro, il look maker Aldo Signoretti, Mariano Rigillo, Maria Rosaria Omaggio, Il premio Oscar Gianni Quaranta, Graziella Pera e Pier Francesco Pingitore che al termine esprime i suoi sinceri complimenti all'artista romana, confessando di essersi emozionato e di aver ripercorso con lo spettacolo tutti i meravigliosi anni d'oro del Bagaglino passati con la Ferri.