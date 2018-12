Capodanno a teatro tra brindisi e risate

Da un classico come ''Miseria e Nobiltà'' di Eduardo Scarpetta con Lello Arena alle risate di Angela Finocchiaro in ''Ho perso il filo'' e poi di Gigi Proietti, Flavio Insinna, Enrico Brignano ''Innamorato perso'', Lillo e Greg, tutti a Roma. Il debutto di Iva Zanicchi stile ''Il diavolo veste Prada'' in ''Men in Italy'', Vincenzo Salemme ''Con tutto il cuore e le note degli Abba per ''Mamma mia!'', a Milano. E ancora, il Commissario Ricciardi dei romanzi di Maurizio De Giovanni, questa volta in carne ed ossa con Claudio Di Palma, e la comicità di Carlo Buccirosso nella sua ultima commedia ''Colpo di scena'', tutti a Napoli. Firenze tra il ritorno in show di Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni o Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni in ''A testa in giù'' di Florian Zeller. Fino al travolgente ''Priscilla, la Regina del deserto'', a Bologna: è la lunga notte di Capodanno, tra brindisi e applausi, da festeggiare sin dal week end anche a teatro.