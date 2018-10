We Will Rock You, dal musical alla 'parabola'

MILANO - Un futuro distopico che assomiglia al presente, e le canzoni dei Queen per scardinarlo: così, a meno di dieci anni dall'ultima rappresentazione italiana, si ripresenta 'We Will Rock You', il musical dei Queen e Ben Elton che da ottobre attraverserà l'Italia con una nuova produzione. "Nel novembre 2017 il manager dei Queen mi disse di aver deciso di dare i diritti no replica, cioè con l'obbligo di non riprodurre scene e coreografie originali - racconta Claudio Trotta, produttore, presentando lo spettacolo a Milano - Era una grande sfida che mi sembrava arrivasse nel momento opportuno, dopo la mia lotta contro il secondary ticketing e la creazione del movimento Slow Music. Ben Elton e i Queen immaginano una multinazionale, la GlobalSoft, che governa il mondo e appiattisce i gusti indirizzando i consumi: non sembra più tanto futuribile, ma attuale, ecco perché ho pensato che fosse opportuno rilanciare questo spettacolo".

Da qui l'idea di riaggiornare il testo tradotto da Raffaella Rolla, con l'aiuto di Michaela Berlini e Valentina Ferrari: "Abbiamo dato spessore ai personaggi e abbiamo reso i dialoghi più vicini alla realtà che viviamo. Lo spettacolo è estremamente godibile, ma speriamo che lasci dei pensieri, che magari faccia venire a qualche giovane dei dubbi e dei desideri". A delineare questa parabola contemporanea contro appiattimento e omologazione partecipano la regia di Tim Luscombe (due volte nominato ai Laurence Olivier Award), le coreografie di Gail Richardson e le scene di Colin Mayes: "Claudio ha preso un jukebox musical e l'ha trasformato in una metafora del presente dai molti significati politici e culturali - dice Mayes -. Oggi ad esempio la gente vive i concerti attraverso il filtro dei loro smartphone anziché vederli dal vivo: noi lo mostriamo fin dal primo momento, mettendo schermi di fronte ai volti dei ragazzi Ga Ga".

La rivolta contro il pensiero unico viene dai Bohemians, e a guidare sono due eroi per caso, che cercano solo di essere se stessi: Galileo, interpretato da Salvo Vinci che già vestì quei panni nella produzione del 2009-2010, e Scaramouche, interpretata da Alessandra Ferrari. Il cast conta altri ritorni della precedente produzione e nuovi volti: Valentina Ferrari (Killer Queen), Paolo Barillari (Khashoggi), Claudio Zanelli (Brit), Loredana Fadda (Oz) e Massimiliano Colonna (Pop), oltre al corpo di ballo di 8 componenti e la band che suona dal vivo per due ore e mezza. Non vuole trattarsi però di un concerto, sottolinea Trotta, che ha bandito anche video e maxischermi: "Nei concerti si stanno buttando via milioni di euro per mostrare i muscoli e nascondere altre carenze: noi mostriamo il cuore e il cervello, diamo il nostro contributo all'idea di tornare alla sostanza". Dal Teatro Rossetti di Trieste (25-28/10) lo spettacolo andrà in tour fino al 9 aprile toccando Assisi, Bologna, Brescia, Montecatini Terme, Jesolo, Bassano Del Grappa, Bergamo, Milano, Genova, Roma, Napoli, Catanzaro, Reggio Calabria, Catania, Bari, Firenze, Padova, Torino e Gorizia.