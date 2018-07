Biennale , cadono le barriere tra attore e performer

(ANSA) - VENEZIA, 20 LUG - Il teatro "è una casa molto aperta", un mondo in continua trasformazione, che invita ad accogliere i mutamenti, "il dolore del mutamento". Una realtà che da oggi fino al 5 agosto, a Venezia, per il Festival promosso dalla Biennale e diretto da Antonio Latella, si interroga su "Attore/Performer", sui "confini" dei due ruoli, sulla possibilità stessa che una distinzione abbia ancora un senso. Un tema che più che offrire risposte accende domande. "Forse - dice Latella -, proprio mentre si fatica a comprendere perché, ad esempio, uno spettacolo di teatro-danza non sia invece definito spettacolo teatrale o viceversa, dove all'interno di uno spettacolo che potremmo definire 'di prosa' vediamo all'opera dei performer, credo che il punto di discussione possa essere circoscritto a due fattori-vettori del palcoscenico, l'attore e il performer, in particolare dove si trova e soprattutto se esiste ancora la distinzione tra performer e attore". Il regista chiamato al "secondo" dei quattro capitoli pensati per la sua direzione sulle problematiche del teatro contemporaneo - come ha detto il presidente della Biennale Paolo Baratta - non crede che al termine del Festival usciranno risposte certe ma pensa che sarebbe bello che alla fine emergesse che la forza del teatro, come delle altre arti, è quando c'è unione e non separazione. Una linea in controtendenza rispetto a una società - come ricorda il regista - che sta andando "verso chiusure e fa di tutto per farci credere che le vogliamo. Ma non è così". Il teatro "serve a dilatare lo sguardo - dice Baratta - ad espandere la realtà"; anzi, paradosso dei paradossi, aggiunge, serve a meglio vedere, proprio attraverso l'artificio, la complessa realtà della condizione umana. Una risposta, intanto, sul dilemma/confronto "Attore/Performer" arriva dal Leone d'oro alla carriera assegnato alla coppia formata da Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Nella motivazione, è ricordato, tra l'altro, che Rezza "fonde totalmente, in un solo corpo, le due distinzioni di attore e performer, distinzioni che grazie a lui perdono ogni barriera". Leone d'argento invece alla compagnia "Anagoor", il cui lavoro "mai privo di una potenza estetica, riesce ad avere una funzione divulgativa rispetto a grandi tematiche". Fino al 5 agosto, gli artisti invitati parteciperanno al Festival con più di uno spettacolo: 31 sono i titoli rappresentati per un totale di 48 repliche; 20 sono le novità, di cui 6 in prima assoluta. Tra i protagonisti, Clement Layes, Gisèle Vienne, Simone Aughterlony, Thomas Luz, Davy Pieters, Vincent Thomasset, Jakop Ahlbom, Giuseppe Stellato, Kronoteatro. Il Festival vedrà inoltre il debutto di Spettri, secondo la rilettura di Leonardo Lidi, vincitore del primo bando dedicato ai registi italiani under 30 di Biennale College - Teatro. Il bando, per volontà di Latella, ha attribuito una menzione speciale a Fabio Condemi, che sarà al Festival con Jakob Von Gunten, ispirato dall'omonimo romanzo-diario di Robert Walser. Baratta, in sede di apertura, ha ricordato inoltre gli incontri con gli artisti e le iniziative di Biennale College - Teatro. Si rinnova, poi, la "summer school" di Biennale College: "il tema proposto quest'anno ai Maestri di Biennale College - ha detto Latella - è quello del bacio".