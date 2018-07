Bolle si sdoppia tra Dorian Gray e Caravaggo

La propria immagine 'catturata' live con una videocamera e riflessa in un 'quadro' moderno, uno schermo led dove prende vita un alter ego tormentato destinato ad andare in pezzi, mentre il ballerino trionfa sulla scena. E' 'Dorian Gray' realizzato sul palco con l'eclettico violinista e compositore, anche lui artista di fama internazionale, Alessandro Quarta: uno dei momenti più potenti, personali e applauditi (la coreografia è di Massimiliano Volpini), per il danzatore icona mediatica globale, nell'edizione 2018 di Roberto Bolle & Friends, che ha rinnovato, nel tour estivo, l'appuntamento nella capitale con il gala ospitato dalla Fondazione del Teatro dell'Opera di Roma alle Terme di Caracalla con due date, il 17 e il 18 luglio.

Le stelle internazionali che accompagnano Bolle quest'anno sono Taras Domitro e Maria Eichwald (principal guest artists); i primi ballerini della Scala di Milano, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko; Maria Kochetkova e Angelo Greco (San Francisco Ballet), Misa Kuranaga (Boston Ballet), Osiel Gouneo (Bayerisches Staatsballett di Monaco), l'International Guest Artist Sebastian Kloborg e Tatiana Melnik (Hungarian National Ballet di Budapest). Etoile della Scala dal 2004 e Principal dancer dell'American Ballet Theatre di New York dal 2009, Bolle che tornerà anche in prima serata su Rai1 il primo gennaio, dopo il successo di Danza con me (candidato al Rose D'Or come uno tra i 4 migliori spettacoli tv d'Europa) continua a incantare una platea strapiena di un pubblico di tutte le età, viaggiando dal repertorio classico al contemporaneo.

Si apre con Thais, pas de deux di Roland Petit su musica di Massenet, che vede il danzatore in scena con la straordinaria Maria Eichwald, al quale lo unisce una grande alchimia tecnica e intensità interpretativa (hanno interpretato insieme balletti come Onegin e Lo schiaccianoci), rinnovata anche nel secondo atto, sul trascinante 'Mono Lisa', creato nel 2010 dal coreografo israeliano Itzik Galili su una musica ispirata dai suoni di una macchina da scrivere. Insieme a un'altra delle sue partner preferite degli ultimi anni, Nicoletta Manni (sono stati recentemente anche protagonisti di un ammaliante tango in galleria a Milano per On Dance, la festa del movimento e del ballo svoltasi a giugno), prima Ballerina alla Scala, Bolle si esibisce in Step addition del coreografo e danzatore Sebastian Galter e nel pas de deux che chiude lo spettacolo, il poetico Caravaggio, su coreografie di Mauro Bigonzetti e musiche di Bruno Moretti, da Claudio Monteverdi, nel quale i due danzatori incarnano la luce e la verità dei corpi evocati dal pittore.

Restando in zona 'Scala di Milano' brilla anche il primo ballerino Timofej Andrijashenko, dal pas de trois 'Il Corsaro' con Misa Kuranaga e Taras Domitro al pas de deux cult, insieme a Bolle, Proust, ou les Intermittences du coeur, di Petit su musiche di Gabriel Fauré. Spazio, fra gli altri, anche a un talento italiano emergente come Angelo Greco, in 'Le fiamme di Parigi' con la compagna di palco a San Francisco Maria Kochetkova (protagonista anche dell'emozionante 'At the End of the Day' insieme a Sebastian Kloborg) e ne Lo schiaccianoci, insieme a Misa Kuranaga. Sono invece Tatiana Melnik e Osiel Gouneo a portare in scena alcuni momenti di un altro dei grandi classici del balletto, il Don Chisciotte. Il tour di Roberto Bolle & Friends proseguirà a Firenze (20 luglio), Ravenna (22 luglio) e l'Arena di Verona (25 luglio), dove è già stata annunciata anche una data l'anno prossimo.