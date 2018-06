A teatro, Casta, Orlando, Rossi

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Francesco Pannofino salsicciaio e Gigio Alberti mercante in cuoio per ''I cavalieri'' di Aristofane diretti da Giampiero Solari al 54/o Ciclo di rappresentazioni classiche del Teatro greco di Siracusa e Alessandro Baricco per la prima volta alle prese con il suo ''Novecento'' al 61/o Festival dei due mondi di Spoleto (PG). E poi Mikhal Baryshnikov tra le poesie di ''Brodsky/Baryshnikov'', Laetitia Casta nell'omaggio a Bergman di ''Scènes de la vie conjugale'' e Silvio Orlando nel nuovo progetto di Lucia Calamaro, ''Si nota all'imbrunire'', tutti al Napoli Teatro Festival Italia; ''Molto rumore per nulla'' secondo Loredana Scaramella al Silvano Toti Globe Theatre di Roma e il ''Trascendi e sali'' di Alessandro Bergonzoni a Milano; Marco Paolini con ''U. Piccola Odissea tascabile'' a Fabriano (AN) per la XX edizione di TAU - Teatri Antichi Uniti e Paolo Rossi al 40/o Asti Teatro con ''Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles'': sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo week end.