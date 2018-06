Il Teatro di Roma da Ibsen alla Ferrante

Il teatro di Roma per la stagione 2018 - 2019 cambia lo slogan (ora è 'Teatro. Le forme della verità') ma il 'claim' precedente 'il teatro è uguale per tutti' "resta la nostra missione": lo precisa, Antonio Calbi, direttore, rinnovato per un secondo mandato, dell'istituzione culturale pubblica capitolina, che comprende l'Argentina, l'India e il Torlonia e gestisce, fra gli altri, anche il Valle.

Una nuova ricchissima stagione, presentata con in sala oltre al vicesindaco e assessore alla cultura di Roma Capitale Luca Bergamo e il governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti, anche il neoministro dei Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli: "Volevo dare un segno tangibile di attenzione del ministero - ha detto Bonisoli - al Teatro Argentina, all'amico Calbi e a tutto il mondo dello spettacolo dal vivo. Questa è la mia prima uscita pubblica, l'ho fatto apposta a farla qui". Il Teatro di Roma ha in programma oltre 580 alzate di sipario per 100 proposte complessive, con 25 produzioni, 8 nuove produzioni, 6 nuove coproduzioni, 11 riprese: il tutto con 60 registi e 380 interpreti; e si arriva 2000 appuntamenti se si considera la rete di Teatro pubblico plurale, voluta dall'Amministrazione capitolina, che ha posto sotto la gestione diretta o indiretta del Teatro di Roma nove sale pubbliche cittadine.

Fra le nuove messe in scena All'Argentina Un nemico del popolo di Ibsen diretto e interpretato da Massimo Popolizio, dopo il successo nella scorsa stagione di Ragazzi di vita, che andrà in tournée: "Ibsen si chiede perché stare alle decisioni della maggioranza, visto che sappiamo che questa è fatta di stupidi assicuro che abbiamo scelto il testo prima delle elezioni" scherza L'attore e regista. In cartellone anche, fra gli altri, Quasi niente di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini, tratto da Deserto rosso di Antonioni; La maladie de la mort da Marguerite Duras, spettacolo in francese vietato ai minori, di Katie Mitchell, sull'intimità di una coppia, con Jasmine Trinca; Barry Lyndon diretto da Giancarlo Sepe; Questi fantasmi! di De Filippo con la regia di Marco Tullio Giordana; Enrico IV con Carlo Cecchi; 'Tiranno, Edipo' da Sofocle, riadattato da Giorgio Barberio Corsetti; The deep blue sea diretto da Luca Zingaretti con protagonista la moglie Luisa Ranieri. Dall'Argentina all'avanguardia dell'India, tra gli altri, Emma Dante con più regie (come Le baccanti e La scortecata) e Davide Enia con L'abisso, sugli sbarchi dei migranti. E non mancano i testi legati alla cronaca e alla storia, come La borsa di Calvi, 'Pio la Torre, Orgoglio di Sicilia', Il viaggio di Nicola Calipari' ' 'Se la rivoluzione d'ottobre fosse stata di maggio' su Giorgiana Masi.

Ma anche il ricordo dell'Olocausto in 'Lo sguardo oltre il fango' e Nido di vespe'; e al Torlonia, nel teatro della Villa dove Mussolini è vissuto, 'Dux in scatola'. Sullo stesso palco, fra gli altri anche Storia di un'amicizia, dalla trilogia di Elena Ferrante. Un viaggio scandito in 15 possibili percorsi da 'Shakespeare alla nuova italiana (fra gli esempi Macbettu in sardo di Alessandro Serra) a Effervescenze vesuviane (da Silvio Orlando in Si nota all'imbrunire, su un male contemporaneo la solitudine sociale a Toni Servillo in chiusura della stagione dell'Argentina con 'Elvira'). Sull'onda dei numeri con il segno più della gestione Calbi: "Sono stati quattro anni intensissimi - ha ricordato -. Abbiamo quadruplicato le attività, triplicato gli abbonati, e siamo passati da 60 mila spettatori a 240 mila dello scorso anno".