Bolle, voglio far vivere i giovani oltre il virtuale

MILANO - Non sarà solo danza classica. Ma anche tango, street dance, giocodanza, swing e tutto ciò che trascina al movimento con la musica. In pochi mesi Roberto Bolle, étoile della Scala, è riuscito a realizzare un progetto che aveva lanciato nel dicembre scorso. Una settimana tutta dedicata alla danza a Milano, con feste, eventi per coinvolgere chi di ballo è già appassionato e coloro a cui piace semplicemente godersi lo spettacolo.

"Ho sempre pensato, e chi mi conosce lo sa bene, di portare la danza fuori dai teatri in mezzo alla città e alla gente", ha detto oggi Bolle in un'affollatissima conferenza stampa. L'evento si chiamerà On Dance, e accenderà Milano, come ha detto il ballerino, dall'11 al 17 giugno. "È un progetto in cui voglio coinvolgere soprattutto i giovani ora più che mai perché stanno troppo immersi nel virtuale - ha spiegato - voglio vedere come si può innestare in loro interesse, stimolarli mettendoli davanti a una realtà che coinvolge, emozionante, far vivere sulla propria pelle cosa vuol dire emozionarsi, interagire, nella vita reale, tutte cose che uno come me può dare per scontato". On dance si aprirà con un grande evento al Castello Sforzesco e si chiuderà con una grande festa all'Arco della Pace.

Sono previsti spettacoli, workshop gratuiti di danza classica, corsi accademici, laboratori, mostre,, flash mob. Bolle è riuscito a trascinare nella sua avventura non solo gli sponsor (come Intesa SanPaolo, Bmw, Tod's) ma anche tanti 'amici': da Sefano Bollani a Marco D'Amore fino a Lodovica Comelli. Tra i luoghi coinvolti l'università Bicocca, la stazione centrale e il Teatro degli Arcimboldi, dove dal 13 al 17 si svolge Roberto Bolle and Friends. Un gala in cui Bolle sarà affiancato da tanti artisti, tra i quali Adiarys Almeida, Maria Eichwald, Vadim Muntagirov. Mentre sabato 16 giugno arriva per la prima volta in Italia il Red Bull Dance Tour Style davanti la stazione centrale, una sfida di street dance, hip hop, popping, breaking. "Sono sicuro che milanesi e turisti si lasceranno travolgere da questa festa - ha detto il sindaco Beppe Sala - Con Roberto ci siamo visti una sera a a cena a dicembre per parlare del progetto e in pochi mesi abbiamo messo in piedi tutto questo: Milano è una città che davanti una buona idea si attiva immediatamente e siamo stati subito pronti".

"Dopo questa prima edizione valuteremo se andare avanti in base anche al consenso del pubblico, ma vogliamo accendere ogni anno la città alla danza - ha detto Bolle spiegando che al momento questo è il progetto che lo impegna di più e non ha in programma altri show televisivi - Dal teatro abbiamo portato la danza in tutti i luoghi e sempre con qualità e valori, era un mio sogno e spesso nella mia vita si sono aperte porte e strade che non erano neanche nelle mie aspettative ma io le ho attraversate e colte". "Capisco di avere grandi responsabilità verso la danza - ha ammesso - Sto molto attento a determinare i passi successivi e se una cosa è realizzabile al meglio solo allora la faccio: questa è stata una grande sfida".