Da Germano a Timi alla De Sio per l'Ambra Jovinelli

Giuseppe Fiorello pronto a emozionare di nuovo nello spettacolo ispirato a Modugno, Leo Gullotta in Pensaci Giacomino! di Pirandello, il talento comico di Geppi Cucciari in un racconto tutto al femminile, Maria Amelia Monti in versione Miss Marple, Elio Germano protagonista dell'evento La mia battaglia: sono alcuni dei nomi di spicco del nuovo cartellone del teatro Ambra Jovinelli di Roma, diretto da Fabrizia Pompilio, che si presenta all'appuntamento con la nuova stagione forte degli oltre 5000 abbonati di quest'anno, con 97 mila presenze (dati Siae) e un notevole numero di sold out. E presenta la sua prima vera produzione: Le regole per vivere, una commedia brillante diretta da Antonio Zavatteri.

In cartellone anche Filippo Timi in Un cuore di vetro in inverno e Miss Marple con il volto di Maria Amelia Monti. Cast all star dal 9 al 27 gennaio con Bella Figura di Yasmina Reza: Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Anna Ferzetti, David Sebasti e con Simona Marchini.

Isa Danieli e Giuliana De Sio, due signore del teatro, interpreteranno Rosaria e Addolorata, le due sorelle protagoniste dello spettacolo Le Signorine di Gianni Clementi.

Giuseppe Battiston sarà Churchill. Ennio Fantastichini e Iaia Forte saranno gli interpreti di Tempi nuovi di Cristina Comencini. Il Misantropo di Moliere tornerà a teatro con la regia di Nora Venturini nell'interpretazione di Giulio Scarpati e Valeria Solarino. Elio Germano sarà il protagonista di La mia battaglia, evento fuori abbonamento: un attore, o forse un comico, ipnotizzatore non dichiarato, durante uno spettacolo di intrattenimento manipola gli spettatori fino a un'imprevedibile svolta.

Sergio Rubini riscriverà e interpreterà Dracula di Bram Stoker. La stagione si chiuderà con la prima produzione dell'Ambra Jovinelli: Alessia Giuliani, Alberto Giusta, Davide Lorino, Orietta Notari, Aldo Ottobrino e Gisella Szaniszlò e diretti da Antonio Zavatteri porteranno in scena Le Regole per Vivere, della drammaturga Sam Holcroft nella traduzione di Fausto Paravidino.