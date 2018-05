A teatro Dapporto, Branciaroli, Gili

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - L'''Eracle'' donna da Euripide firmato Emma Dante e l'''Edipo a Colono'' di Sofocle diretto da Yannis Kokkos, ad aprire il il 54/o festival del Teatro greco di Siracusa; Massimo Dapporto a Catania con ''Un momento difficile'' di Furio Bordon e Alberto Malanchino a Milano in ''Verso Sankara. Alla scoperta della mia Africa'', ispirato alla vera storia di Thomas Sankara, il Che Guevara africano; Gaia Saitta diretta da Giorgio Barberio Corsetti in ''Mi sa che fuori è primavera'' di Concita De Gregorio e Giorgio Colangeli con Filippo Gili in ''Prima di andare via'', tutti a Roma; fino a Franco Branciaroli con ''I miserabili'' di Victor Hugo diretti da Franco Però, a Brescia: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.