Il noir di Cardillac inaugura il Maggio musicale

(ANSA) - FIRENZE - Sei minuti di applausi, con un picco particolare dedicato a Fabio Luisi, al suo debutto ufficiale nel ruolo di direttore musicale del massimo teatro fiorentino. Questa l'accoglienza del pubblico per Cardillac di Paul Hindemith, diretto da Luisi e con la regia di Valerio Binasco, opera che ha aperto l'81/o festival del Maggio musicale fiorentino. In scena le atmosfere cupe e noir della tormentata vicenda dell'orafo Cardillac, una storia di ossessione e perfezionismo segnata da una lunga scia di cadaveri, quelli dei suoi stessi clienti che il protagonista uccide per la folle necessità di riappropriarsi delle opere fabbricate per loro.

Potente e cavernosa la performance del baritono Martin Gantner, nei panni insanguinati di Cardillac. Tra gli altri interpreti Gun-Brit Barkmin nel ruolo della figlia, Ferdinand von Bothmer (l'ufficiale), Pavel Kudinov (il commerciante d'oro), Johannes Chum (il cavaliere). Rigorosa e implacabile, nell'avvitamento dei toni da tragedia, la conduzione di Luisi; assai convincenti allestimento (Guido Fiorato) e luci (Pasquale Mari), quasi da fumetto nella loro concezione anni '30 degli spazi, pieni di angoli ed ombre, e nei colori sempre cupi, sanguigni, dark.

Tra gli ospiti della prima al teatro del Maggio la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, l'ex premier Matteo Renzi insieme alla moglie Agnese, i parlamentari del Pd Francesco Bonifazi e Rosa Maria Di Giorgi, il deputato della Lega Claudio Borghi, il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, oltre ovviamente al sindaco Dario Nardella e al sovrintendente del Maggio Cristiano Chiarot che hanno fatto gli onori di casa.

Assente, invece, per motivi di salute, lo storico, e ora 'emerito' direttore principale del teatro, Zubin Mehta: il maestro, in ogni caso, dovrebbe ristabilirsi in tempo per giugno, quando è previsto che guidi nell'ambito del festival l'orchestra in un'opera ('Il Prigioniero') e tre concerti sinfonici. Nella pausa dopo il primo atto c'e' stato anche tempo per un intermezzo tra politici, in una sala laterale riservata per l'occasione: al piccolo rinfresco, tra gli altri, hanno preso parte Casellati, Renzi e gli altri esponenti Pd, che hanno parlato, oltre che di opera, anche di temi di attualità.

Oltre al Cardillac, la giornata inaugurale del festival è stata ricca di eventi: il via stamani con una lectio magistralis sul Novecento tenuta all'università da Bernardo Valli. Poi, a seguire, un primo concerto degli ottoni dell'orchestra del Maggio nella loggia dei Lanzi e un secondo, alla Fondazione Zeffirelli, in omaggio a Franco Zeffirelli. Quindi una grande coreografia, con centinaia di danzatori a cura di Virgilio Sieni, nel piazzale antistante il teatro. La conclusione in tarda serata, dopo l'opera, con un'altro balletto, di Sang Jijia, alla Stazione Leopolda e gran finale, prima di mezzanotte, con fuochi d'artificio nella piazza del teatro.

