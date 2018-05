Chiara Francini, Mia madre non lo deve sapere

''Scrivere per me è una forma d'arte suprema. E' mettere tutto quello che sei nelle mani del lettore. Solo a teatro, forse, ci si dona così. E' dire al pubblico: 'sono questa amatemi'''. Fiume in piena, di parole, immagini, figure, così Chiara Francini racconta il suo ritorno in libreria, dall'8 maggio con ''Mia madre non lo deve sapere'' (ed. Rizzoli, pp. 304 - 18,00 euro), suo secondo libro dopo il successo di ''Non parlare con la bocca piena''. Protagonista è ancora Chiara, quasi un alter ego letterario, dentista cresciuta da due padri innamorati (''alcune delle persone più importanti della mia vita sono omosessuali'', ha più volte raccontato), ora alle prese con una madre mai davvero vissuta, che le piomba ospite forzata in salotto e le riempie casa di criptici post it e di una coloratissima combriccola di vicine di casa in cerca di riscatto con l'azzardo. ''Scrivere il primo libro è stata l'esperienza più bella della mia vita'', racconta all'ANSA la Francini, che reduce dalla lunga tournée teatrale con Raoul Bova in ''Due'', è già in partenza per il tour di promozione del libro: ''50 date in cui non vedo l'ora di incontrare, abbracciare, conquistare i lettori. Nella nuova storia - prosegue - ho deciso di raccontare temi che mi sono particolarmente a cuore, come il rapporto madre-figlia e la fratellanza fra donne. Per me l'amicizia è una forma di amore supremo, perché scevro da implicazioni parentali o sessuali. E come scrivo nel libro, condividere è come il lievito. Fa la felicità profumata e croccante''. Ma quanto Chiara, l'autrice, assomiglia alla Chiara protagonista sulla pagina? ''Ho dedicato questo romanzo ai figli, perché possiamo anche non diventare madri, ma figli lo siamo tutti - risponde l'attrice - Nel libro c'è tutto il mondo che i miei occhi hanno visto e un po' di me in tutti i personaggi. Eleonora è un po' tutte noi'', madre non madre che ''ha lottato per la sua indipendenza e per un'ideale di felicità. Non sempre vincendo - sottolinea - anzi finendo spesso con il culo per terra. E' quella che io chiamo la pedagogia della sconfitta: ti da la possibilità di vedere la realtà da un altro punto di vista. Con Chiara, invece, condivido la capacità di discernere tra il bene e il male. Una grande fortuna che ci viene, credo, dall'avere una famiglia che ci ha molto amato''. La storia di Chiara potrebbe ora diventare un film. ''Ci stiamo lavorando'', sorride la Francini, che a ottobre tornerà su Rai1 nei panni di Perla, la stravagante vicina di casa di Vanessa Incontrada in ''Non dirlo al mio capo 2''. Prima però ad attenderla c'è un nuovo debutto da conduttrice. Dal 6 giugno, in prima serata su laF sarà infatti alla guida di ''Love Me Gender'', con cui girerà l'Italia on the road per incontrare persone comuni, ascoltarne le storie e raccontare come cambiano le relazioni in una società nella quale l'identità di genere è sempre più fluida. Quattro puntate, dodici storie, per esplorare le nuove frontiere dell'amore e soprattutto capire se di frontiere si può ancora parlare. ''In Italia - spiega - siamo molto più avanti di quello si pensa. Racconteremo tutte le forme d'amore, per mostrare quanto sia bello tutto questo colore. E quanto siano luminosi gli occhi di chi ha lavorato su stesso per raggiungere quello che è, per inseguire la propria felicità. E la felicità porta felicità, ne sono convinta. Se uno è realizzato la spande tutt'attorno, come la grattugia mentre gratti il parmigiano''.