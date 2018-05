Un atomo di verità, un inedito Moro

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Un'ora e mezzo con le parole, le immagini, i video, i documenti originali di Aldo Moro. È "Un atomo di verità", sul palcoscenico del teatro Argentina, a due passi da via Caetani, il luogo in cui fu ritrovato quarant'anni fa il corpo senza vita del presidente della Dc. La serata è curata da Marco Damilano, direttore dell'Espresso e autore del libro su Moro e la fine della politica pubblicato da Feltrinelli, con la regia di Antonio Sofi. La scena iniziale è una radio che trasmette musica italiana, interrotta dall'edizione straordinaria del Gr2, la voce concitata del giornalista Cesare Palandri che annuncia la strage di via Mario Fani e il rapimento di Aldo Moro. "Per tutti gli italiani nati dopo il 1978 la storia di Moro comincia da qui e finisce 55 giorni dopo, il 9 maggio. La sua immagine è quella del prigioniero delle Br - spiega Damilano -. Per noi, invece, questa sera andrà indietro e poi avanti. Dobbiamo liberare Moro.

Ritrovare Moro. Raccontare cosa ha perso l'Italia senza di lui".