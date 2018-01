Dente-Catalano, cantiamo l'amore, a modo nostro

Si stimavano da tempo a distanza. Poi si sono incontrati a un concerto di Dente. "Ricordo che la seconda cosa che mi ha domandato è stata: sei fidanzato?". "Davvero? - domanda Catalano - E' possibile, lo chiedo spesso alla gente". Ironia, poesia, intelligenza e note. E' la 'strana coppia' (ma forse non poi così tanto) di Dente e Guido Catalano, ovvero il cantautore emiliano di 'Canzoni per metà' (al secolo Giuseppe Peveri) e il poeta torinese di 'D'Amore Si Muore Ma Io No' e 'Ogni volta che mi baci muore un nazista' (ed. Rizzoli), per la prima volta in tour con lo spettacolo 'Contemporaneamente insieme', al debutto il 20 gennaio al Teatro Magda Olivero di Saluzzo (CN), con la regia di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale (tappe anche a Catanzaro Lido, Palermo, Catania, Genova, Perugia, Bologna, Siena, Torino, Milano, Ascoli Piceno, Firenze, per chiudere a Roma, all'Auditorium Parco della musica, il 20 marzo).

"Non un reading, non un concerto, non una commedia dialettale e nemmeno uno spettacolo circense, un balletto, un workshop, uno spogliarello burlesco o una dimostrazione di prodotti di bellezza o aspirapolvere", recita la presentazione ufficiale. Ma allora cos'è questo progetto? "Al centro c'è soprattutto l'amore, il tema dei temi, raccontato a modo nostro, con ironia e comicità. Anzi, sarà quasi un vilipendio dell'amore", spiegano i due all'ANSA, in una telefonata che sembra già un pezzo da palcoscenico. "Alla base - dicono - i nostri repertori, con qualche inedito". Come la canzone nata dalla poesia 'C'era un volta una storia' o il decalogo 'Poeti'. "Di loro parliamo malissimo - precisa Catalano - Perché i poeti in realtà non esistono, quindi quando uno ti dice che è un poeta non è vero. Prenderemo di mira soprattutto quelli che vanno ai Festival di poesia per mangiare gratis alla faccia dei Comuni". Tra versi e note, molte "citazioni 'spinte' dei cantautori italiani da Vasco Rossi a Battiato, Guccini. Li abbiamo scelti tutti vivi - precisano - in modo che ci possano querelare". E poi l'invenzione drammaturgica del regista Guenzi, che ha montato insieme i video delle prove dello spettacolo e ciò che uno ha detto dell'altro. "Per me è una novità - commenta Dente - Non sono abituato a mettere così in scena la parte più intima di me. Cosa diciamo l'uno dell'altro? Io che Guido è gentilissimo". "Io che Dente è estremamente ansioso - ribatte Catalano - Anche io lo sono, ma mai avrei pensato che un tale livello di ansia fosse sopportabile da un corpo umano".

E ci sarà spazio anche per l'improvvisazione. "Abbiamo scoperto - dicono - che i nostri pubblici sono simili. Eppure, quando ci incontrano per strada, o conoscono me o lui. La speranza è che mettendoci insieme la nostra platea raddoppi. E' un mero calcolo commerciale". Terapeutico, per i protagonisti, o catartico per il pubblico, lo spettacolo sarà in tour nelle settimane di due super-eventi del paese: il Festival di Sanremo (dove per poco Dente non 'rischiò' di andare nel 2014) e l'election day del 4 marzo. "Ci spiace per Sanremo che avrà meno audience - ridono i due - Le elezioni? Potrà capitare qualche cenno, come per altri eventi che accadranno. Non ci sembra un tema molto 'amoroso', anche se Berlusconi in qualche modo ha provato a portarla su quel piano... Però - concludono - sarebbe bello innamorarsi in cabina elettorale".