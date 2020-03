Coronavirus, ricoverato Lindemann, frontman dei Rammstein

Till Lindemann, cantante del gruppo metal tedesco Rammstein, è ricoverato a Berlino in terapia intensiva a causa del coronavirus. Lo rendeno noto i media tedeschi, secondo i quali il cantante 57enne ha cominciato ad avvertire i primi sintomi della malattia al ritorno da un live in Russia. Lindemann sarebbe arrivato in ospedale con la febbre alta.

Gli accertamenti hanno confermato una polmonite e la positività al Covid-19.