Placido Domingo, sono positivo al coronavirus

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Sento che è un dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al test per Covid-19, il coronavirus". Lo annuncia sul suo profilo Facebook Placido Domingo. "Io e la mia famiglia resteremo in auto-isolamento per tutto il periodo necessario dal punto di vista medico", aggiunge il tenore. "Attualmente siamo tutti in buona salute, ma ho avuto sintomi di febbre e tosse, quindi ho deciso di fare il test ed è risultato positivo".

"Chiedo a tutti - scrive ancora Domingo nel post - di essere estremamente attenti, di seguire le linee guida di base lavandosi frequentemente le mani, mantenendosi a una distanza di almeno sei piedi dagli altri, facendo tutto il possibile per impedire la diffusione del virus e soprattutto, se è possibile, restare a casa! Insieme possiamo combattere questo virus e fermare l'attuale crisi mondiale, in modo da tornare al più presto alla nostra normale vita quotidiana. Vi prego di seguire le indicazioni e le norme stabilite dai vostri governi, per restare al sicuro e proteggere non solo voi stessi, ma l'intera nostra comunità". (ANSA).