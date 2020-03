Hit parade, Ghali con Dna si riprende la vetta

Ghali con Dna si riprende la vetta della classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, nei giorni in cui l'emergenza sanitaria per coronavirus tiene ancora giù saracinesche e la gente chiusa in casa. Al secondo posto c'è Marracash con Persona, davanti a Tha Supreme con 23 6451, per un podio tutto hip hop per la seconda settimana consecutiva.

Scivola al quarto posto il re della settimana scorsa, Nitro con GarbAge, suo quarto album in studio, davanti agli idoli dei bambini I Me contro Te con Il Fantadisco. Stabili al sesto posto i Pinguini Tattici Nucleari, con Fuori dall'hype Ringo Starr, gli unici che tengono alta la bandiera del Festival di Sanremo. Unica new entry della settimana (in un periodo che vede uscite con il contagocce) è Francesca Michielin con Feat (Stato di Natura), album che vede l'artista veneta duettare con 11 colleghi in un viaggio tra sonorità e generi diversi. Ottava posizione per il rapper statunitense Lil Uzi Vert con Eternal Atake. Chiudono la top ten, il gruppo trap Fsk Satellite con Fsk Trapshit Revenge e Rocco Hunt con Libertà.

Tra i singoli è ancora prima dopo tre settimane la sedicenne Anna, che con brano di debutto Bando continua a stracciare ogni record (è l'artista più giovane mai arrivata al n.1 della classifica dei singoli, rubando il primato, nella classifica italiana, alla Gigliola Cinquetti di Non ho l'età (Per amarti). Tra i vinili primo posto per Dreams: The Collection dei Cranberries.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 13 al 19 marzo 2020:

1) DNA, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

2) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) 23 6451, THA SUPREME (EPIC-SONY)

4) GARBAGE, NITRO (ARISTA-SONY)

5) IL FANTADISCO DEI ME CONTRO TE, ME CONTRO TE (ME CONTRO TE-WMI)

6) FUORI DALL'HYPE RINGO STARR, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECO RDS LABEL-SONY)

7) FEAT (STATO DI NATURA), FRANCESCA MICHIELIN (RCA RECORDS LABEL-SONY)

8) ETERNAL ATAKE, LIL UZI VERT (GENERATION NOW/ATLANTIC-WMI)

9) FSK TRAPSHIT REVENGE, FSK SATELLITE (THAURUS/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) LIBERTÀ, ROCCO HUNT (RCA RECORDS LABEL-SONY)

Ecco la classifica dei primi cinque singoli più scaricati:

1) BANDO, ANNA (VIRGIN-UNI)

2) GOOD TIMES, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

3) BOOGIEMAN, GHALI FEAT. SALMO(STO RECORDS/ATLANTIC/EPIC-WMI)

4) RINGO STARR, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECORDS LABEL-SME)

5) RAPIDE, MAHMOOD (ISLAND-UNI)

Infine la classifica dei vinili:

1) DREAMS: THE COLLECTION, THE CRANBERRIES (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

3) ASTROWORLD, TRAVIS SCOTT (EPIC/GRAND HUSTLE/CACTUS JACK-SONY)

4) MAX GAZZÈ, MAX GAZZÈ (UNIVERSAL STRATEGIC-UNIVERSAL MUSIC)