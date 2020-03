Il coronavirus non ferma la musica, concerti via web

NEW YORK - Il coronavirus non ferma la musica: Con Chris Martin che ha "dato il la", star del rock globali hanno ricorso ai social per mantenersi in comunicazione con i fan offrendo performance improvvisate dai loro studi o salotti di casa. "Avrei dovuto suonare con i Coldplay, la mia vecchia band, ma siamo tutti in paesi diversi del mondo e non possiamo riunirci. Così faccio qualcosa che non ho mai fatto prima", ha spiegato Martin introducendo su Instagram trenta minuti di musica improvvisata dal suo studio di casa.

Una delle figure più riconoscibili della musica mondiale, l'ex marito di Gwyneth Paltrow per una buona mezz'ora si è seduto al piano accogliendo le richieste degli spettatori di suonare brani dei Coldplay, ma anche cover di classici come "Life on Mars" di David Bowie e 'golden oldies' come "As Time Goes By". L'intera performance aveva il sapore dell'improvvisazione, con il cantante che a tratti dimenticava le parole scoppiando a ridere.

Martin non è il solo vip della musica che negli ultimi giorni ha ricorso ai social per interagire con i fan auto-isolati in casa o in quarantena: John Legend, Neil Young, Keith Urban, Ben Gibbard stanno sperimentando il 'new normal' di una vita vissuta su Internet dove le pratiche del distanziamento sociale per contenere il virus impediscono di condividere di persona esperienze fino a poco tempo fa scontate come la visita a un museo, il concerto o il festival, la cena al ristorante, l'aperitivo al bar. "Magari domani qualcuno raccoglierà il testimone", aveva detto Martin taggando John Legend che l'indomani ha raccolto l'esempio con un mini-concerto #TogetherAtHome: unica spettatrice, la moglie Chrissy Teigen che ha spiegato su Instagram di non averne potuto fare a meno: "Letteralmente non ho altra scelta".

Ha seguito a ruota Keith Urban: il 16 marzo avrebbe dovuto suonare a Houston, e non potendo, ha regalato al suo pubblico mezz'ora di musica, alle sue spalle seduta su uno sgabello dello studio la moglie Nicole Kidman. Anche Neil Young ci proverà: lo ha promesso ai fan postando la foto dei suoi due cani davanti a un camino acceso. "Sarà una produzione fatta in casa. Poche canzoni, ma un po' di tempo assieme", ha detto il grande vecchio del rock con due precisazioni: a filmare sarà la moglie Daryl Hannah e il video andrà su tutti i social escluso Facebook, da cui il 74enne musicista americano canadese sta cercando di prendere le distanze.