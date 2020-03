Bono, una canzone per medici in prima linea

"Per gli italiani che l'hanno ispirata... per gli Irlandesi... per chiunque in questo giorno di San Patrizio è in difficoltà e continua a cantare. Per medici, infermieri, operatori in prima linea". Bono, sul profilo Instagram degli U2, pubblica una canzone inedita, in questo momento di emergenza sanitaria coronavirus per l'Europa. Voce e piano, Bono intona il brano dal titolo "Let your love be known".

"Sì, c'era silenzio, sì non c'era nessuno qui, sì camminavo per le strade di Dublino e non c'era nessuno vicino. (...) Vivi così lontano, giusto dall'altra parte della piazza e non posso raggiungerti, ma posso suonare, non puoi toccare, ma puoi cantare sui tetti", sono alcuni dei versi del brano. (ANSA).