Vasco verso l'Europa, "è l'ultimo volo"

Nella notte italiana, Vasco Rossi ha fatto la sua diretta via Instagram dall'aeroporto, prima di imbarcarsi finalmente "sull'ultimo volo per l'Europa".

Mascherina ben calcata su bocca e naso e guanti in lattice per proteggersi, il Blasco cammina per i lunghi corridoi dello scalo Usa quasi deserto. "Eccoci qua, pronti a partire sull'ultimo volo per l'Europa - dice, non nascondendo un pizzico di preoccupazione -. Ordini di (S)Trump". Un volo internazionale Lufthansa che lo porterà a Monaco di Baviera. "Poi vedrò come superare le Alpi. Farò come Annibale", cerca di sdrammatizzare, consapevole che sono stati annullati i voli da e per l'Italia. (ANSA).