Coronavirus, Noa agli italiani: 'Siate forti, siate pazienti'

''Siate forti, siate pazienti, il mondo ha bisogno di voi e vi ama''. E' un vero e proprio messaggio di amore all'Italia quello mandato da Noa in questi giorni di emergenza coronavirus. "Cari amici, non faccio che pensare a voi, ogni giorno, in ogni momento'', dice la cantante israeliana in un video postato sul suo profilo Instagram. Un messaggio che chiude con una nota di ottimismo. ''Sono sicura che molto presto staremo insieme seduti in un bar, rideremo di tutto questo. Non vedo l'ora di vedervi di nuovo''. Firmato, ''your cantante''.