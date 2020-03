Post Malone drogato? 'Mai stato meglio'

Pupille che roteano, occhi semi-chiusi e comportamenti strani sul palco. E' il Post Malone che si è presentato al pubblico durante i suoi ultimi concerti. Quanto basta per mandare i suoi fan in allarme, preoccupati che il rapper 24enne possa far uso di droghe.

"Ragazzi per favore - si legge su Twitter - Post Malone si comporta strano sul palco da un po' di tempo. Non voglio ipotizzare nulla, ma sembra che sia sotto l'effetto di droghe.

Quindi per favore, diffondete questo video. Abbiamo perso troppi artisti per overdose. Spero che starà meglio".

Sui social media sono comparsi diversi video che documentano i comportamenti insoliti, da alterato, di Post Malone durante le sue performance per il tour 'Runaway'. In un altro filmato si vede l'artista mentre culla un microfono e agita poi la mano con gli occhi chiusi. Un altro video ancora lo mostra mentre esegue uno dei suoi successi del 2017, 'Rockstar', e ancora una volta ha le pupille che roteano.

Ma Malone non ci sta: durante un concerto si è rivolto ai fan sottolineando di star bene e di non fare uso di droghe. "Non sono un drogato - ha detto - non sono mai stato maledettamente meglio nella mia vita. Ecco perché mi posso rompere il culo e cadere sul palco e fare tutte quelle cazzate divertenti. E per tutti quelli che sono preoccupati, apprezzo il loro affetto ma mi sento dannatamente fantastico e non uso droghe".

L'anno scorso Malone si è messo nel business della marijuana lanciando l'azienda Shaboink; tuttavia durante una recente intervista a GQ ha detto di aver smesso di fumare dopo un attacco di ansia provocato da una canna. Ha anche assicurato che in questo momento non fa uso di nulla di più forte dell'alcol.

Nel colloquio ha parlato della sua amicizia con Mac Miller, il rapper morto a soli 26 anni nel 2018 per overdose, così come qualche mese prima aveva parlato della morte di un altro giovane rapper, Lil Peep, al secolo Gustav Elijah Åhr, scomparso nel 2017 sempre per overdose. "Ricordo - ha detto - quando Peep è morto e su social media sono state dette un sacco di cose vergognose come 'Oh questi ragazzi, tutti drogati'. Ma non si può sapere cosa succede nella vita delle persone, non immaginate quanto sia facile farsi prendere delle cose al punto da non poter più fermarsi. Non è colpa tua".

Post Malone, pseudonimo di Austin Richard Post, è diventato popolare grazie al suo singolo di debutto White Iverson, pubblicato nel 2015. Il suo album di debutto è Stoney, uscito nel 2016. Il suo secondo album, eerbongs & Bentleys, (2018) e stato certificato disco di platino negli Stati Uniti a poco meno di 24 ore dall'uscita.