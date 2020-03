Katy Perry incinta, annuncio in video nuova canzone

Katy Parry è in dolce attesa e lo rivela in un video per una nuova canzone. Per la cantante si tratta del primo figlio e il padre è l'attore Orlando Bloom con il quale ha una relazione dal 2016. Il video è per la canzone 'Never Worn White', e mentre scorrono le ultime immagini la Perry, in un abito bianco trasparente, si gira di traverso mostrando il pancione.

In un live su Instagram, la Perry, 35 anni, ha detto che mantenere nascosta la sua gravidanza è stato il suo segreto più lungo. Il parto è previsto per l'estate. "Accadranno un sacco di cose questa estate, partorirò - letteralmente - ma anche figurativamente qualcosa che voi state aspettando (in riferimento al suo nuovo album)".

La Perry ha rivelato anche alcune delle sue voglie da mamma in attesa, desidera continuamente il piccante mentre non sopporta ora la carne rossa. Per Bloom, 43 anni, si tratta invece del secondo figlio. Il primo, Flynn, nove anni, lo ha avuto dall'ex moglie, l'attrice Miranda Kerr.