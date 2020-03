S. Cecilia: Manacorda, Mendelsshon tra gioia e malinconia

"A me piace una visione della Sinfonia 'Italiana' di Mendelsshon con grandi ombre, anche il secondo tempo ha un grande senso di malinconia e di rigore. Non solo quindi energia e gioia, è un lavoro complesso": Antonello Manacorda, tra i direttori più interessanti della scena operistica e sinfonica internazionale descrive così la composizione del musicista tedesco con la quale giovedì 5 marzo debutterà sul palcoscenico di Santa Cecilia alla guida dell' Orchestra e del Coro dell' Accademia Nazionale. Sarà un concerto "squisitamente romantico" che propone altri due brani di Mendelsshon - le Ebridi Ouverture e il Salmo 114 - e la Fantasia Wanderer di Schubert nella trascrizione di Franz Liszt che vedrà Francesco Piemontesi al pianoforte (Auditorium Parco della Musica alle 19:30: le repliche venerdì 6 alle 20:30 e sabato 7 alle 18) .

Lo spettacolo cade in un momento molto delicato per gli appuntamenti culturali, falcidiati dagli annullamenti non solo nelle regioni del nord Italia in conseguenza dell' allarme generato dal coronavirus. "Più del virus - osserva Manacorda - mi fa paura il panico della gente che coinvolge anche le istituzioni musicali e operistiche, come la Scala, appunto. E' un vero peccato perchè sono la grande forza del nostro paese.

Dover chiudere un teatro è tra le cose più brutte che si possa immaginare. Il fatto che a Roma si suoni è un segnale molto positivo". Il maestro torinese torna a Santa Cecilia da direttore dopo essere stato in passato violino di spalla ospite dell' Orchestra del' Accademia Nazionale. "Sono molto impressionato dall' Orchestra - dice Manacorda - L' ho trovata in uno stato di grazia. A prescindere dalla altissima qualità tecnica, è l' atteggiamento a colpire, la voglia di fare musica al di là di tutto il resto". Per lui sarà una novità la Fantasia Wanderer di Schubert che conosce bene ma che dirigerà per la prima volta. "E' uno dei grandi capolavori pianistici.

Liszt era talmente affascinato da questo pezzo da pensare di orchestrarlo ma non ha cambiato nemmeno una nota. La difficoltà di questo pezzo è rendere la leggerezza di un pianismo di un pianoforte solo nell' esecuzione di una orchestra completa con un solista". Nato in Italia, di origini francesi, con studi di direzione d' orchestra in Finlandia e violino in Olanda e da venti anni in Germania, il maestro si definisce un Wanderer europeo', un viandante che lavora pensando esclusivamente al pubblico. "Dico sempre che c' è un triangolo: il compositore, l' esecutore e l' ascoltatore. Il pubblico stesso si sottovaluta sempre. La sua importanza, invece, è enorme. Magari in Germania c' è più cultura sinfonica, mentre in Italia è più operistica ma non è assolutamente necessaria la conoscenza del repertorio per ascoltare un concerto. E' importante l' apertura dell' anima''. In questo senso, a suo giudizio, i giovani sono il pubblico migliore. "Sanno di meno, hanno ascoltato di meno, non hanno preconcetti e sono più disponibili ad aprirsi.

Sociologicamente i giovani non frequentano i concerti solo per differenziarsi dalla generazione precedente, ma prima o poi arrivano".