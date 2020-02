Osbourne deve curarsi, cancella tour Nord America

Ozzy Osbourne ha cancellato le date americane del suo 'No More Tours 2' per problemi di salute.

Lo scorso mese, il rocker, 71 anni, aveva annunciato di avere il morbo di Parkinson. Ora deve curarsi e quindi non potrà mantenere I suoi impegni musicali.

"Sono grato - ha detto lui stesso in un comunicato - per la pazienza mostratami perché ho avuto un anno di m... .

Sfortunatamente, non potrò andare in Svizzera prima di aprile per curarmi e il ciclo di trattamenti dura dalle sei alle otto settimane".

Osbourne ha specificato che non vuole iniziare il tour per poi cancellarlo all'ultimo momento, non sarebbe giusto per i fan. L'anno scorso, a causa di una caduta ed un infezione, era stato costretto a rinviare il suo tour a quest'anno. Ora invece la notizia della cancellazione. (ANSA)