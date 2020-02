I Rolling Stones riprendono il tour in nord America

I Rolling Stones tornano in tour in nord America. Dopo lo stop l'anno scorso a causa dell'intervento al cuore di Mick Jagger, la rock band è pronta a scatenarsi di nuovo sul palco con il 'No Filter Tour' dal prossimo maggio e facendo tappa in quindici città degli Stati Uniti.

"C'è qualcosa nel ritmo del mettersi di nuovo in marcia - ha detto Jagger in un video promozionale per il tour -. Ti arriva dentro. Mentre sei in tour vedi le città, incontri gente, rivedi vecchi amici. E' una cosa magica". (ANSA).