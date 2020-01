Hit parade, J-Ax si prende la vetta

J-Ax con il nuovo album Reale, che segna il suo ritorno sulla scena da solista a distanza di cinque anni da Il bello d'essere brutti, conquista la vetta della hit parade settimanale sia tra gli album, che tra i vinili.

Sul podio ancora rap con Tha Supreme e 23 6451, suo primo album in studio, al secondo posto, seguito da Marracash con Persona, che risale dalla 13/a posizione. Perde la vetta Brunori Sas con Cip!, ora quarto. Quinto gradino, senza variazioni rispetto a una settimana fa, per il gruppo trap FSK Satellite, con FSK TRapshit revenge, seguito da Rocco Hunt con Libertà.

Perde tre posizioni ed è ora settimo Eminem, con l'album uscito a sorpresa Music To Be Murdered By, titolo ispirato al maestro dell'orrore Alfred Hitchcock. Ottavo posto per Ultimo con Colpa delle favole, da 43 settimane in classifica. Sono, invece, 64 le settimane di presenza di Salmo, nono con Playlist Live. Chiude la top ten Accetto Miracoli di Tiziano Ferro, che oggi ha annunciato che devolverà in beneficenza il compenso per la sua presenza come ospite fisso al festival di Sanremo.