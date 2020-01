Hit parade, Tha Supreme resta in vetta

ROMA - Resta pressoché invariata la classifica Fimi-Gfk degli album più venduti della settimana. In vetta si conferma 23 6451 di Tha Supreme, che guida anche la top ten dei singoli con Blun7 a Swishland. Alle sue spalle resta Marracash con Persona, al terzo posto Tiziano Ferro con Accetto Miracoli.

Appena fuori dal podio resiste la coppia d'annata Mina Fossati, con il disco che porta il loro nome. Resiste al quinto posto Colpa delle favole di Ultimo, che questa settimana torna ad occupare anche la decima posizione con Peter Pan, da ben 100 settimane in classifica. Guadagna tre posizioni ed è sesto il gruppo trap FSK Satellite, con FSK TRapshit revenge, che precede Salmo Con Playlist Live, Vasco Rossi con Vasco Nonstop Live e Cesare Cremonini, 2C2C the best of.

Tra i vinili dominano incontrastati i Pink Floyd con gli 'evergreen The Dark Side of The moon, The Wall e Wish You Were Here.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 27 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020:

1) 23 6451, THA SUPREME (EPIC-SONY)

2) PERSONA, MARRACASCH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) ACCETTO MIRACOLI, TIZIANO FERRO (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

4) MINA FOSSATI, MINA & IVANO FOSSATI (PDU-SONY)

5) COLPA DELLE FAVOLE, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE)

6) FSK TRAPSHIT REVENGE,FSK SATELLITE (THAURUS-UNIVERSAL MUSIC)

7) PLAYLIST LIVE, SALMO (EPIC-SONY)

8) VASCO NONSTOP LIVE, VASCO ROSSI (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

9) CREMONINI 2C2C THE BEST OF, CESARE CREMONINI (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

10) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE)

Ecco la classifica dei primi cinque singoli più scaricati:

1) BLUN7 A SWISHLAND, THA SUPREME (EPIC-SME)

2) DANCE MONKEY, TONES AN I (ELEKTRA-WMI)

3) TI VOLEVO DEDICARE, ROCCO HUNT FEAT. J-AX & BOOMDABASH (RCA RECORDS LABEL-SME)

4) TUTTO QUESTO SEI TU, ULTIMO (HONIRO BELIEVE)

5) FUCK 3X, THA SUPREME (EPIC-SME)

Infine la classifica dei vinili:

1) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

2) THE WALL, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

3) WISH YOU WERE HERE, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

4) BACK TO BLACK, AMY WINEHOUSE (USM-UNIVERSAL MUSIC)

5) GREATEST HITS I, QUEEN (USM-UNIVERSAL MUSIC)