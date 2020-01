Beethoven 2020, l'Italia celebra un gigante della musica

Ludwig van Beethoven superstar della musica nel 2020. Per ricordare il 250/o anniversario della nascita del grande compositore tedesco l'intero anno sarà costellato di concerti e grandi eventi in tutto il mondo. Cuore delle celebrazioni sarà ovviamente Bonn, in cui il musicista nacque il 16 dicembre 1770, che ha praticamente previsto da quella data del 2019 un evento al giorno fino al 17 dicembre prossimo, quando per la serata conclusiva sul podio dell' Opera House salirà il maestro Daniel Barenboim per dirigere la Nona Sinfonia con la sua Western-Eastern-Divan Orchestra e lo European Youth Choir condotto da Simon Halsey. Non sarà da meno Vienna, dove Beethoven ventiduenne si trasferì restandovi per 35 anni fino alla morte nel 1827, che ha messo a punto un ricco calendario di spettacoli e una specifica app interattiva. In Italia i grandi teatri, le Fondazioni e le principali istituzioni renderanno omaggio al gigante della musica intensificando dall'inizio dell'anno i programmi con una serie straordinaria di concerti con direttori d'orchestra prestigiosi e solisti di grande richiamo.

ROMA - L' Accademia Nazionale di Santa Cecilia presenta due rarissime Ouverture: Re Stefano, diretta da Antonio Pappano (il 16, 17 e 18 gennaio), e La Consacrazione della Casa diretta da Tomáš Netopil (il 19,20 e 21 marzo). A metà febbraio il maestro Gianandrea Noseda con Leonidas Kavakos dirigerà il Concerto per violino. Il 23, 24 e 25 aprile debutterà sul podio il giovanissimo maestro israeliano Lahav Shani che dirigerà il Concerto n. 5 "Imperatore" con il pianista Emanuel Ax. Per la stagione da Camera tornano Nikolai Lugansky (18 marzo) e Maurizio Pollini (6 aprile) che eseguiranno Sonate per pianoforte. Beethoven sarà protagonista anche della tournée che l'Orchestra dell'Accademia, diretta da Daniele Gatti e con Leonidas Kavakos, affronterà ad aprile ad Atene con l'esecuzione della Sinfonia n.7 e il Concerto per violino. A giugno Alexander Lonquich, in veste di pianista e direttore, sarà interprete di un festival monografico dedicato a Beethoven con variazioni, sonate e i 5 Concerti per pianoforte e orchestra. MILANO - Il Teatro alla Scala il 16, 17 e 19 gennaio proporrà l' appuntamento con Riccardo Chailly per l' esecuzione dell' Ouverture Egmont e delle Sinfonie n. 8 e n. 5. Il direttore tornerà l'8, 11 e 12 giugno per chiudere il ciclo beethoveniano con la Sinfonia n. 9 con il Coro scaligero diretto da Bruno Casoni.

VENEZIA - Il Teatro La Fenice ha in programma la Sinfonia n.

9 diretta da Hartmut Haenchen (29 febbraio), i Concerti per pianoforte n. 3 e n. 5 con Rudolf Buchbinder (7 marzo), e la Sinfonia n. 2 diretta da Ton Koopman (6 giugno). Il sovrintendente Fortunato Ortombina ha annunciato che la stagione 2020/2021 sarà inaugurata da Fidelio, unica opera lirica composta da Beethoven, sotto la direzione di Myung-Whun Chung.

TORINO - L' Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai il 22 e 24 aprile eseguirà l'integrale dei Concerti per pianoforte e orchestra, con Rudolf Buchbinder direttore e solista. Dal 3 giugno il Festival di Primavera vedrà l'esecuzione integrale delle Sinfonie - a eccezione della Nona - distribuite in quattro concerti in serata unica. Il primo, diretto da Myung-Whun Chung, affiancherà la Sesta ("Pastorale") alla Settima Sinfonia; l'11 sarà la volta di Gustavo Gimeno, con la Prima e la Quinta; il 18 Kazuki Yamada con la Seconda e la Quarta; e in chiusura, il 25 giugno, sul podio ci sarà Fabio Luisi per l'Ottava e la Terza ("Eroica").

VERONA - Il 23 agosto nello scenario fantastico dell' Arena il direttore e compositore Ezio Bosso dirigerà la Nona Sinfonia, unico evento sinfonico del Festival 2020.

FIRENZE - Il Festival del Maggio Musicale Fiorentino avrà Zubin Metha sul podio per cinque concerti dedicati a Beethoven.

Il primo l'8 maggio con il violinista Leonidas Kavakos per l'Ouverture Egmont, il concerto per violino e orchestra e, con la sinfonia n. 3, inizierà l'intero ciclo delle nove sinfonie beethoveniane. Gli altri concerti sono fissati il 13 (sinfonie 1, 2 e 4) , il 16 (sinfonie n. 5 e 8) , il 21 (sinfonie n. 6 e 7) e il 30 maggio con la monumentale Nona. Il maestro, nel cartellone operistico del Festival, dirigerà inoltre il Fidelio, in forma di concerto, il 28 e il 31 maggio. Il 18, 19 e 22 maggio il direttore e pianista Kristian Zimerman proporrà l' integrale dei concerti per pianoforte e orchestra.

NAPOLI - Il Teatro San Carlo in occasione delle Universiadi 2019 ha già proposto il 22 giugno scorso una maratona Beethoven con l' esecuzione integrale delle nove sinfonie dirette da Juraj Valčuha con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Al Teatro Mercadante il 21 maggio è in programma il ciclo integrale delle sonate per violino e pianoforte con Kristòf Barati (violino) e Enrico Pace (pianoforte).

PALERMO - Il Teatro Massimo dedica al genio di Bonn un ciclo con l'integrale delle nove Sinfonie. Si comincia il 4 gennaio con la Nona: sul podio Omer Meir Wellber dirigerà l'orchestra del Teatro Massimo e il coro istruito da Ciro Visco. Il 7 febbraio Daniel Cohen con le Sinfonie 2 e 5; il 14 maggio ancora Wellber con la Sinfonia n. 4; il 19 maggio Gabriele Ferro con le Sinfonie 1 e 8; il 23 maggio Daniele Gatti con la Sinfonia n. 6; il 25 settembre torna Wellber con il Concerto per violino e orchestra in Re maggiore op. 61 e la Sinfonia n. 7. Il 2 e il 4 novembre due serate dedicate ai cinque concerti per pianoforte e orchestra con Paul Lewis direttore e solista. Infine, l'8 novembre Alpesh Chahuan dirigerà la Sinfonia n. 3. (ANSA).