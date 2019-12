Arriva docusocial del tour Laura Biagio Stadi 2019

A sorpresa Laura Pausini e Biagio Antonacci preparano il loro regalo di Natale ai fan. Il 26 dicembre esce "LBDOCU", 10 pillole per 10 canzoni tratte da Laura Biagio Stadi 2019, il tour che i due artisti hanno portato in giro negli stadi, per la prima volta insieme, l'estate scorsa.

Si tratta del primo docusocial di un tour, ovvero un cortometraggio pensato esclusivamente per essere fruito sui social. Sarà postato sulle pagine ufficiali di Pausini e Antonacci (Instagram, Facebook e Twitter) alle 18 del 26 dicembre.

Con il docusocial i fan potranno rivivere i concerti dell'estate 2019 attraverso le immagini inedite girate dietro le quinte, momenti speciali sul palco impreziositi dal direttore artistico Luca Tommassini, video dei fan.