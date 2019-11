Paul McCartney a Napoli, tre ore show al Plebiscito

"Paul ha scelto Napoli e mi ha detto espressamente che voleva cantare in Piazza del Plebiscito". Così Mimmo D'Alessandro, il, manager per l'Italia di Paul McCartney, racconta la nascita del grande concerto dell'ex Beatles che il 10 giugno sarà in concerto in Piazza del Plebiscito. "Sarà uno spettacolo grandioso, di tre ore, con tutta la musica dei Beatles e il meglio della sua carriera da solista", racconta il manager. McCartney ha scelto Napoli come prima tappa del suo tour in Italia che toccherà anche Lucca. Sarà un'occasione imperdibile, perché "si tratta dell'ultimo tour che McCartney farà in Italia e ha voluto fortemente toccare Napoli".

I biglietti venduti, fino a stasera solo online ma da domani anche nei negozi, sono 9.000, ma la piazza si riempirà fino alla capienza che oscillerà tra i 22 e i 25.000 spettatori. "E' un grande risultato - ha commentato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris - che conferma la destinazione Napoli come una delle top nel mondo".