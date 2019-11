X Factor, anteprima inediti tra emozioni e sogni

Un brano frutto delle loro esperienze e desideri, che gli aderisca addosso come un vestito: è quanto hanno espresso i concorrenti di 'X Factor', nel raccontare in anteprima i loro inediti, in attesa del quinto live, in diretta su Sky Uno giovedì sera. Sguardo da sognatore, sorriso gentile e un universo di emozioni da raccontare, Eugenio Campagna porta Cornflakes, una canzone d'amore scritta da lui, che racchiude quel che voleva dire da tempo e "finalmente è uscito fuori". Una rivalsa per chi ha cercato il suo equilibrio è stato il senso dato da Giordana Petralia alla sua "Chasing Paper", scritta da Sia Furler, Pineapple Lasagne e Samuel Ronald Dixon.

"Far aprire alle persone quei cassetti che la gente normalmente non aprirebbe" è la mission di "Enfasi", della 'Sierra', il duo formato da Giacomo Ciavoni e Massimo Gaetano, che già alle audition aveva presentato il brano che ora però è stato rielaborato. Sonorità internazionali, e moderne di chi ha "già un disco pubblicato ma che cresciuto nella vecchia scuola ora si sente cambiato e pronto a dire la sua", è come Nicola Cavallaro ha descritto con determinazione la sua "Like I Could", scritta da Tom Walker, Jon Green e Jordan Riley. Un amore impossibile per una donna "irraggiungibile a cui però solo lui può dare quel tipo di sentimento", canta invece Davide Rossi con 'Glum', con la voce potente e le mani che scorrono sul pianoforte.

Parla di un amore ancora sconosciuto e di come lei lo vorrebbe vivere Sofia Tornabene, un concentrato di energia che si sprigiona con la prima nota di "A domani per sempre", la prima canzone scritta "completamente da sola. Infine, pieno di energia, uno tsunami di strumenti e ritmo, ecco "Elefante" dei 'Booda', "un bambino nato totalmente nel loft di X Factor", che narra della giungla urbana e dei vari animali che abitano in noi".