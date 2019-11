Hit parade, è il momento di Marracash

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - E' Persona, l'attesissimo nuovo lavoro di Marracasch, l'album più venduto della settimana secondo la classifica stilata dalla Fimi, e il rapper di Nicosia , che dopo il disco ha appena annunciato su Instagram il nuovo tour (in partenza il 3 aprile da Milano) invade questa settimana anche la classifica dei singoli. Podio d'argento per un'altra novità Il sole a Est di Alberto Urso, il tenore che ha vinto Amici di Maria De Filippi. Mentre scivola in terza posizione Emma con il suo Fortuna, che la settimana scorsa era la regina.

Fuori dal podio Marco Mengoni con Atlantico Tour , seguito da Renato Zero con Zero il folle. Risale dalla decima alla sesta posizione Ultimo con il suo Per colpa delle favole, successo ormai consolidato dalle 31 settimane in classifica. Segue in settima posizione Testa o croce dei Modà davanti a Libertà di Rocco Hunt. Al nono posto c'è Machete Mixtape del collettivo italiano Machete, chiude la top ten Re Mida del rapper Lazza.

Tra i singoli in vetta Supreme (L'ego) di Acash , Tha Supreme & SferEbbasta.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album piu' venduti della settimana dal 1 al 7 novembre. (ANSA).