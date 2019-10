Durante la puntata di Radio2 Social Club che andrà in onda in versione special tv, martedì 15 ottobre, alle 8.45 su Rai2, ospite di Luca Barbarossa e Andrea Perroni, è stato Mika. Ecco il momento in cui Mika acconsente al ma-shup tra il suo nuovo brano ICE CREAME e GELATO AL CIOCCOLATO di Pupo