flash mob Federica Michisanti Horn Trio

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Esibizione a sorpresa all'Aeroporto Leonardo da Vinci, dove i passeggeri in partenza dal molo B dedicato ai voli nazionali ed europei hanno potuto assistere alla performance del Federica Michisanti Horn Trio in partenza per un tour in Africa con la Fondazione Musica per Roma. I giovani musicisti in volo per la tournée che farà tappa in ben 6 paesi dell'Africa subsahariana, sono stati accolti da un grande entusiasmo. Moltissimi i viaggiatori che hanno filmato l'evento.

Il giovane jazz italiano vola così in Africa per il decimo anno consecutivo grazie alla Fondazione Musica per Roma, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Dal 3 al 15 ottobre, Federica Michisanti (contrabbasso), accompagnata da Marco Colonna (clarinetto) e Francesco Lento (tromba e flicorno) porterà il suo ultimo progetto in Sudafrica, Namibia, Kenya, Congo, Gabon, Etiopia.