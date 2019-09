Emma Marrone, 'è stata dura ma è andata'

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Emma Marrone posta su Instagram una foto del braccialetto dell'ospedale dove si è operata e rassicura i fan: ''Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre. È stata dura... ma è andata". La cantante, che aveva annunciato nei giorni scorsi di doversi prendere una pausa per problemi di salute, aggiunge ancora: "Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l'ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto. Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l'amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito''. Poi pensa anche a chi è nelle sue stesse condizioni: ''Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura...Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene''.