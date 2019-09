X Factor 13, rivoluzione dei giudici

Edizione numero tredici per X Factor che torna su Sky tra novità e conferme. Novità sul fronte della giuria che in parte è rivoluzionata, con il ritorno di Mara Maionchi e il debutto assoluto nei panni di giudici di un talent, Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e di Sfera Ebbasta.

Confermatissimo invece Alessandro Cattelan, per il nono anno consecutivo conduttore del talent musicale di casa Sky. Da giovedì 12 in onda le selezioni. "Al nono X Factor ne ho viste tante - ha detto Cattelan - e la rivoluzione di quest'anno nella giuria ci voleva. I giudici ci metteranno poco a entrare in sintonia con il pubblico".