Five Finger Death Punch e Megadeth insieme a Milano

I Five Finger Death Punch hanno annunciato il loro più grande tour europeo nelle vesti di headliner, che li vedrà protagonisti tra gennaio e febbraio 2020 nelle arene del Vecchio continente. Ad accompagnarli due nomi di spessore mondiale: la multi-platinum legend band Megadeth come special guest e in support i Bad Wolves, fenomeno mondiale che il 25 ottobre pubblicherà il suo nuovo album 'N.A.T.I.O.N'.



Parlando della line-up del tour, il chitarrista Zoltan Bathory spiega: "Penso sinceramente che sia qualcosa di enorme. I Bad Wolves sono sicuramente il fenomeno del momento, una band che ha tutte le carte in regola per crescere ancor più. I Megadeth non hanno bisogno di alcuna introduzione, sono semplicemente delle leggende. Il contributo offerto da Dave Mustaine alla scena metal è qualcosa di immenso. Lo considero il padre fondatore non del thrash metal, ma della musica heavy in generale: i suoi riff hanno influenzato intere generazioni di metalheads".

Mentre lo stesso Mustaine aggiunge: "Solitamente è più semplice capire le cose dopo che sono successe. Ma in questo caso penso tu faccia un grosso errore nel non venire a uno degli show che ci vedranno protagonisti coi Five Finger Death Punch. Credo non dovresti lasciarti scappare l’occasione... Ci si vede presto!"

Il MegaDethPunch Tour farà un’unica tappa italiana il 16 febbraio 2020 all'Alcatraz di Milano.



Di seguito i dettagli dello show:



FIVE FINGER DEATH PUNCH

+ MEGADETH

+ Bad Wolves



16.02 MILANO, Alcatraz



Apertura porte: 17.30

Inizio concerti: 19.00



Prezzo del biglietto in prevendita: €50,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €60,00



Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 9.00 del 13 settembre.