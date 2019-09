Hit parade, il re è Rocco Hunt

E' Rocco Hunt con il suo Libertà il nuovo re della Top ten stilata dalla Fimi nella classifica dei dischi più venduti. Appena arrivato nei negozi, a poco più di un mese dallo sfogo sui social che fece tremare i fan con l'annuncio, poi rientrato, dell'abbandono della musica, il quarto album in studio del rapper italiano, ricco di collaborazioni da Neffa a Gemitaiz, da Clementino a J-Ax, conquista il pubblico, seguito da un'altra novità, Fear Inoculum dei Tool sempre su etichetta Rca Records Label.

Scivola così in terza posizione, detronizzato dopo ben nove settimane, Machete Mixtape 4, del collettivo italiano Machete Crew, uno dei crew più longevi d'Italia di cui fanno parte Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker, e altri. Si piazza invece al quinto posto la terza e ultima novità della prima settimana di settembre, che è Norman Fucking Rockwell di Lana Del Rey. Per il resto perde un posto nel gradimento degli ascoltatori Ultimo, che oggi è quarto a 22 settimane dall'uscita del suo Colpa delle favole, con la hit di Sanremo 2019, ma rimane comunque da record con tutti i suoi tre album tra i dieci più venduti d'Italia. Precipita al sesto posto (aveva debuttato sul podio d'argento solo una settimana fa) Taylor Swift con Lover. Peter Pan, secondo album di Ultimo uscito ormai un anno e mezzo fa, passa dalla quarta alla settima posizione, seguito in ottava da Salmo con Playlist e poi da Pianeti, sempre del cantautore romano. Chiude la top, come una settimana fa il fenomeno americano Billie Eilish con When we all fall asleep, where do we go? in classifica ormai da 23 settimane. Per il resto in testa alla top dei 100 singoli c'è Una volta ancora di Fred De Palma Feat con Ana Mena. Primi tra i vinili sempre i Pink Floyd con The dark side of the moon sulla breccia da 134 settimane.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 30 agosto al 5 settembre:

1) LIBERTA', ROCCO HUNT (RCA RECORDS LABEL- SONY)

2) FEAR INOCULUM, TOOL (RCA RECORDS LABEL-SONY)

3) MACHETE MIXTAPE 4, MACHETE (EPIC-SONY)

4) COLPA DELLE FAVOLE, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE)

5) NORMAN FUCKING ROCKWELL, LANA DEL REY (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

6) LOVER, TAYLOR SWIFT (ISLAND- UNIVERSAL MUSIC)

7) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE)

8) PLAYLIST, SALMO (EPIC-SONY)

9) PIANETI, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE)

10) WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, BILLIE EILISH (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

Questa la classifica dei singoli digitali piu' venduti:

1) UNA VOLTA ANCORA, FRED DE PALMA FEAT. ANA MENA (WM ITALY-WMI)

2) DOVE E QUANDO, BENJI & FEDE (WM ITALY-WMI)

3) CHIASSO, RANDOM & ZENIT, MY OWN FAMILY & VISORY RECORDS BELIEVE

4) BARRIO, MAHMOOD ( ISLAND- UNI) 5) SEORITA, SHAWN MENDES & CAMILA CABELLO, (ISLAND SONY UNI)

Questa la classifica dei vinili:

1) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

2) NORMAN FUCKING ROCKWELL, LANA DEL REY (VIRGIN- UNIVERSAL MUSIC)

3) BOHEMIAN RHAPSODY, QUEEN (VIRGIN - UNIVERSAL MUSIC)

4) I,I, BON IVER (JAGJAGUWAR-AUDIOGLOBE)

5) WESTERN STARS, BRUCE SPRINGSTEEN (COLUMBIA - SONY)