Mtv 2019, pioggia di premi Taylor Swift, Ariana Grande

Pioggia di premi su Ariana Grande, Taylor Swift e Billie Eilish agli Mtv Music Awards 2019 in onda per la prima volta dal Prudential Center di Newark. La 36esima cerimonia annuale, la prima tenuta in New Jersey, ha visto la 48enne Missie Elliott diventare la prima rapper a aggiudicarsi il Michael Jackson Video Vanguard Award. A far da padrone di casa della cerimonia in onda sulle reti e sui siti Viacom e' stato il comico Sebastian Maniscalco. Non una sorpresa: "You Need to Calm Down" della Swift ha vinto il premio piu' prestigioso, quello del video dell'anno - a consegnare il premio una coppia di eccezione: John Travolta e Queen Latifah - mentre la Grande con il suo "Tank U Next" e' stata scelta come artista dell'anno e premiata anche per la canzone dell'estate, "Boyfriend". "Old Town Road (Remix)" del ventenne Lil Nas X con il leggendario Billy Ray e 17 settimane consecutive in vetta alle hit parade, e' stata scelta come canzone dell'anno. La Eilish con "Bad Guy" ha vinto come miglior nuova artista, Cardi B per il miglior video hip hop ("Money).

Missie Elliott ha ringraziato a tutto campo e in particolare "la comunita' della danza in tutto il mondo, perche' quando salgo in scena con questi artisti non sono solo attrezzature sceniche. Siete la ciliegina sulla torta. Siete il battito del cuore". Sola in scena, con un miniabito vertiginosamente corto, Miley Cyrus ha cantato "Slide Away" che molti in sala hanno interpretato come un addio al marito Liam Hemsworth da cui si recente si e' separata. A sfondo politico il contributo alla serata della Swift che ha aperto con una performance punteggiata da drag queens e costumi color sorbetto. Dopo aver cantato "You Need to Calm Down" e "Lover," la 29enne Taylor ha chiamato in causa Donald Trump: "La mia petizione per l'approvazione dell'Equality Act ha già raggiunto mezzo milione di firme: cinque volte il numero che richiede una risposta della Casa Bianca". La diva pop/country ha poi fatto il gesto di guardare l'orologio scatenando l'entusiasmo dell'arena di Newark. (ANSA).