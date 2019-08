Omaggio a Dessì a tre anni dalla morte

Saranno tre arie composte dal tenore Fabio Armiliato, suo compagno di vita e d'arte per 16 anni, ad accompagnare il 24 agosto, nella chiesa di Gussago (Brescia), l'omaggio a Daniela Dessì, soprano che ha incantato il pubblico di tutto il mondo, a tre anni dalla morte avvenuta il 20 agosto 2016. L'Ave Maria, l'Agnus Dei e il Salve Regina saranno cantate dal soprano Filomena Fittipaldi e poi la Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini sarà interpretata da Daria Masiero, Rossana Rilandi, Matteo Macchioni e Marco Camastra con la partecipazione del Coro I Carissimi diretto dal maestro Edmondo Savio.

Il 19 agosto è stata presentata la tomba di Dessì nel cimitero di Gussago, alla presenza delle autorità locali. Nella sua carriera Dessì ha interpretato oltre 70 ruoli, con una speciale predilezione per i titoli di Verdi e Puccini, raccogliendo prestigiose collaborazioni internazionali e con i più grandi teatri, dalla Scala al Metropolitan di New York, alla Deutsche Oper di Berlino.