Notte Taranta: ecco il Concertone finale

Elisa, il rapper Gué Pequeno e il cantante maliano Salif Keita. Sono gli ospiti più attesi del Concertone finale della Notte della Taranta, sabato 24 agosto a Melpignano, con 150 mila spettatori previsti per la 22/a edizione con la conduzione di Gino Castaldo e la partecipazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino e la diretta su Rai2.

Sul palco, anche i 21 musicisti dell'Orchestra Popolare e i 18 professori della sinfonica Oles, con 5 studenti del Conservatorio di Lecce e 18 danzatori del Corpo di Ballo per proporre 40 brani della tradizione salentina e 12 coreografie.

Al Concertone ci saranno anche Enzo Avitabile, Alessandro Quarta e Maurizio Colonna, che suoneranno insieme all'Orchestra Popolare, con Fabio Mastrangelo sul podio, direttore musicale dell'orchestra sinfonica di Mosca.

Tema d'attualità, ricorre al festival l'unione dei popoli e della musica come contaminazione e inclusione, accanto alla tutela dell'ambiente, con la raccolta fondi promossa da Intesa Sanpaolo e Legambiente, per la campagna #RigeneriAMOlaNatura destinata alla salvaguardia di quattro oasi naturali nel Sud Italia.