100mila spettatori per l'estate di Musica per Roma

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Si conclude con oltre 100mila spettatori la doppia stagione della Fondazione Musica per Roma all'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz. Il Roma Summer Fest, in cui la cavea del Parco della Musica è stata per più di un mese palcoscenico di 30 concerti, ha registrato 85mila spettatori. Nove i sold out: dalla doppietta dei Maneskin che da soli hanno totalizzato 10mila spettatori a quelli de Il Volo, Take That, Toto, Gazzelle, Tears for Fears, Thom Yorke e Fiorella Mannoia. Alla Casa del Jazz gli spettatori di Summertime 2019 sono quasi raddoppiati rispetto a un anno fa: oltre 18mila, segnando il record assoluto di presenze estive. La rassegna di 31 concerti e spettacoli, dei quali 11 all'interno della XXIX edizione del Festival I Concerti nel Parco Estate 2019, si è aperta con il sold out storico di Gary Clark Jr. seguito da quelli di Incognito, Paolo Fresu, Neri Marcorè e Edoardo Ferrario, Orchestra di Piazza Vittorio, 6 sold out in tutto.