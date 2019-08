Woodstock 50, annullato il concerto

(ANSA) - NEW YORK, 1 AGO- I tre giorni di pace, amore e musica non ci saranno. Il mega-concerto per celebrare il 50/o anniversario di Woodstock è stato infatti definitivamente cancellato. Gli organizzatori hanno gettato la spugna dopo vari tentativi per celebrare il festival che dal 16 al 18 agosto del 1969 a Bethel, nello stato di New York, cambiò la storia della musica.

E' stato lo stesso co-fondatore di Woodstock Michael Lang a dare l'annuncio del fallimento definitivo di organizzare un festival che potesse ripetere l'esperienza di mezzo secolo fa.

In barba a Lang un concerto per celebrare il 50/o anniversario ci sarà e si terrà proprio a Bethel, sul sito originale.

Tuttavia è una sorta di evento parallelo che non ha a nulla a che fare con gli organizzatori di Woodstock50 o del festival originale. Ad organizzarlo Live Nation che da Lang ha avuto persino una lettera di diffida. Il line up del concerto a Bethel prevede tra gli altri John Fogerty, Santana, Ringo Starr, Arlo Guthrie, Edgar Winter e the Doobie Brothers.