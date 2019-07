Ramones, 40 anni da primo live album, a settembre nuova versione

Il primo live album dei Ramones festeggia il suo 40esimo anniversario in una nuova versione, con il suono rimasterizzato ed esteso e con tre concerti inediti dello stesso tour. Originalmente registrato a Londra nel capodanno 1977 e finalmente pubblicato come doppio album nel 1979, It's Alive: 40th Anniversary deluxe edition (etichetta Rhino) sarà disponibile dal 20 settembre. Prodotto in edizione limitata e numerata di 8000 copie, il cofanetto 4CD/2LP 180 grammi si presenta in un libro con copertina rigida. Le note di copertina sono scritte dal leggendario produttore e musicista Steve Albini e da Ed Stasium, il quale ha prodotto e assistito It's Alive e rimasterizzato tutta la musica inclusa nella raccolta. E' la prima volta che viene pubblicato su vinile negli Stati Uniti.

Prendendo il nome da un film horror del 1974, It's Alive è l'ultimo album in cui compaiono tutti e quattro i membri della band: Dee Dee Ramone, Joey Ramone, Johnny Ramone e Tommy Ramone.