Scala, De Niese sarà Cleopatra

Cecilia Bartoli non torna indietro sulla scelta di lasciare il progetto Haendel alla Scala in polemica con la decisione di non confermare alla guida del teatro Alexander Pereira e questo anche se il contratto del manager sarà prolungato fino a giugno 2021.

E quindi dopo la sua scelta, annunciata il 21 giugno, di non cantare nel Giulio Cesare che andrà in scena dal 18 ottobre con la regia di Robert Carsen, la Scala annuncia la sostituta: Danielle De Niese, al debutto scaligero, ma che è stata un'acclamata Cleopatra insieme a Sarah Connolly come Cesare, della produzione di Sir David McVicar nel 2005 a Glyndebourne.

"Sono onorata di debuttare alla Scala in una parte tanto cara al mio cuore e che è stata per me fonte di gioia e tante opportunità. Avere la fortuna di riviverla - ha detto - con la regia di Robert Carsen, con cui ho avuto il piacere di una lunga collaborazione, è un grande dono e non vedo l'ora di lavorare con il Maestro Antonini, i colleghi del cast e l'orchestra nel prossimo autunno".