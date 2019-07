Applausi per prima di Macbeth a Macerata

(ANSA) - MACERATA, 21 LUG - E' stato accolto da 15 minuti di applausi il Macbeth di Verdi andato in scena ieri sera all'Arena Sferisterio di Macerata, che ha regalato al pubblico uno spettacolo di grande spessore sia nella parte musicale e vocale che in quella registica e scenografica.

A ricevere le ovazioni della platea sono stati soprattutto il direttore d'orchestra Francesco Ivan Ciampa, che alla guida della Form ha saputo esplicitare tutte le pieghe della partitura verdiana collegando alla perfezione musicisti cantanti e coristi, e il soprano spagnolo Saioa Hernandez che ha dato al personaggio di Lady Macbeth cuore, voce ed estro interpretativo, ricevendo continui applausi a scena aperta.

Ma molto apprezzati sono stati anche il baritono Roberto Frontali, un Macbeth perfettamente in ruolo, Alex Esposito al debutto nelle vesti di Banco, come pure il Macduff di Giovanni Sala e il Malcom di Rodrigo Ortiz. Entusiasmo anche per la regia di Emma Dante.